الشعاب: باثيلي مثل م سبقوه من المبعوثين الأممين “صفر على الشمال”

قال بالخير الشعاب عضو مجلس النواب إن عبدالله باثيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو المبعوث الثامن دون فائدة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “نفس القصة حوار وسفر ولقاءات واجتماعات والنتيجة صفر علي الشمال من قبل ما يبدأ وخصوصا وعلي حسب كلامه سيلتقي المسؤولين والقبائل والشباب والمجتمع المدني وهذا نفس أسلوب ونفس ماعمله الذين من قبله بس كل مرة وجوه جديدة يدعوهم المبعوث علي هواه يعني كل مبعوث وجماعته ليقرروا نسف ما قرره الذين قبلهم وهكذا القصة دوران في حلقة مفرغة”.

وتابع: “السؤال المشكلة فينا نحن الليبين أو في الممثلين والمبعوثين، إذا كانت المشكلة فينا لماذا لم تحل مشكلة العراق واليمن وسوريا ؟ وكلهم عندهم مبعوثين، وإذا كانت المشكلة في المبعوثين يجب علينا إعادة التفكير في ذلك مش كل عامين بمبعوث من دولة معينة وأعتقد أن مصلحة بلاده ومصلحة من بعثه أهم عنده من مصلحة ليبيا والليبين يجب البحث عن حل آخر لمشكلتنا و ممكن ينجح الليبي ليبي بحيث يكون المبعوث ليبي والمكان ليبي والقرار ليبي وممكن هو هذا الحل .

المبعوثين السابقين: عبد الإله الخطيب، إيان مارتن، طارق متري، برناردينو ليون، مارتن كوبلر، غسان سلامة، ستيفاني وليامز وعبدالله باتيلي”.