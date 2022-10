عقيل: المسألة ليست بتقييم النظام الفيدرالي هل هو جيد أم لا بل في كيفية تنفيذه في ليبيا

ليبيا – رأى رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري المحلل السياسي عز الدين عقيل أن المسألة ليست في تقييم النظام الفيدرالي، هل هو جيد أم لا، ولكن في كيفية التنفيذ، وسعي بعض الأطراف مثل تيار الإسلام السياسي، للقفز على الوحدات المحلية الصغيرة، كما يفعل في دول أخرى.

عقيل وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن كل مجموعة محلية تنطبق عليها الاشتراطات من المساحة الجغرافية والتعداد السكاني “ستسعى إلى أن تكون مقاطعة فيدرالية، حيث لن يكون التقسيم الثلاثي شرقًا وغربًا وجنوبًا كافيًا، وذلك سعيا لتحقيق العدالة الإدارية”.

