اختتام الحملة التوعوية مع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة والكبد الفيروسي بمؤسسة الجديدة

طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- اختتمت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديْدة الرئيسي (ب) حملة المسح التوعوي، عن كيفية التعامل مع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسب (AIDS)، والتهاب الكبد الفيروسي بحضور مدير المؤسسة عقيد “أنيس البركي”.

وألقيت خلال هذه الحملة التي تمت بإشراف وتنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الشرطة القضائية المحاضرات التوعوية بهذه الأمراض، وإجراء الكشوفات عن الإصابة بالتحليل الفوري، وتقديم خدمة المشورة والفحص المتنقلة للنزلاء بالمؤسسة.

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية لواء أحمد أبو كراع وكالة الأنباء الليبية أن هذه الحملة تواصلت على مدى يومي 12 – 13 أكتوبر الجاري، وستنطلق إلى باقي الفروع الأخرى على نفس النهج والكيفية.

وأشار أبو كراع إلى أن هذه الحملة جاءت بناء على مذكرة التفاهم والتعاون بين المركز وجهاز الشرطة القضائية، متمثلا في إدارة العلاقات العامة والتعاون الذي سيقوم بمرافقة أعضاء المركز إلى كافة الفروع. (وال)

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