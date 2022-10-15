المشير حفتر: من حارب الإرهاب يستطيع محاربة الفساد والفقر

الوطن|رصد

القى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كلمته في بالذكرى الثامنة لدخول الجيش الليبي لمدينة بنغازي.

وأكد المشير حفتر أن من انتصر على الإرهاب بالأيمان والإرادة والتضحية والفداء لابد له أن ينتصر على الفساد، مبشرًا الليبيين ببناء دولة آمنة مستقرة.

وأضاف القائد العام للجيش الليبي “سعيد بمشاركة هذه الصورة المبهجة التي تجمع ضباطًا من القوات المسلحة والشرطة والشعب“، متبعًا “بنغازي العصية التي استهدفها الإرهاب لتكون غرفة عمليات لجرائمهم أصبحت عاصمة الأمن والاستقرار والحيوية“.

وأشار المشير حفتر أن هذا المشهد في الذكرى الثامنة يبعث في نفوس الليبيين مشاعر الفخر، ويرسل إشارة بالغة المضمون لجرحى وشهداء ملحمة الكرامة.