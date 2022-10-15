الشلتات: قيادة أطفال مصراتة للمركبات ظاهرة منتشرة 

قال مشرف عام الدوريات بمديرية أمن مصراتة إمحمد الشلتات، إن لديهم أكثر من 25 دورية على مستوى البلدية تتبع مراكز الشرطة تعمل على تنظيم حركة السير وضبط المخالفات المرورية على الطرقات العامة.

أضاف في تصريحات صحفية أن أغلب المخالفات تتمثل في القيادة بدون ترخيص والزجاج المعتم وعدم إكمال اجراءات المركبة ومهمتنا ضبط المخالفين ومعاقيتهم طبقا لقانون المرور.

وتابع قائلًا أن قيادة الأطفال للمركبات ظاهرة منتشرة نعمل على محاربتها ونتمنى من المواطنين إدراك خطورتها والتعاون مع رجال المرور للقضاء عليها.