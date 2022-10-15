أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في حملة لصيانة وطلاء محطات الكهرباء بإدارة توزيع زليتن.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن الحملة تهدف إلى الاهتمام بمكونات الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها في كل ربوع ليبيا.

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وتستهدف الحملة كذلك استمرار تغذية المواطنين بالتيار الكهربائي دون تذبذب أو مشاكل فنية، ومن المقرر تواصلها لتشمل جميع محطات الكهرباء الواقعة في نطاق مدينة زليتن.

حملة لصيانة وطلاء محطات الكهرباء في زليتن، 15 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)

حملة لصيانة وطلاء محطات الكهرباء في زليتن، 15 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)