النيابة تأمر بالحبس الاحتياطي لمدير وموظف بفرع مصرف الصحارى السواني بتهمة التزوير

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، أن النيابة العامة قررت حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع احتياطيًا، لاستعمالهما صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

وقال، بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن “نائب النيابة بالمكتب باشر إجراءات التحقيق في واقعة استيلاء موظف المقاصَّة على 641 ألف دينار، واستيلاء مدير الفرع على مليونيْ دينار باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير”.

وأوضح البيان، “أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات عناصر الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون”.