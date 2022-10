ليبيا – ناقش الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع انطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي تجارب الدول للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC الذي عقد أمس الجمعة بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث الجانبين بحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الازمة و احداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.

Shares

The post الكبير وغوتريش يناقشان تجارب الدول للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية