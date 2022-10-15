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بلدية بنغازي تهنئ المشير حفتر بذكرى دخول الجيش للمدينة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

تقدمت بلدية بنغازي بالتهنئة للشعب الليبي ومواطني مدينة بنغازي وللقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وإلى الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة والقوة المُساندة بمناسبة الذكرى الثامنة لانتفاضة مواطني مدينة بنغازي ودخول الجيش للمدينة.

وقالت بلدية بنغازي في تهنئتهابمُناسبة الذكرى الثامنة لانتفاضة مواطني مدينة بنغازي والقوة المُساندة،  والتحامهم مع القوات المسلحة العربية الليبية في الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2014 م ، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر لتطهير البلاد من قبضة الجمعات الإرهابية والتكفيرية التي قادت حملة مُمنهجة لاغتيال مُنتسبي الجيش والشُرطة والحُقوقين والإعلاميين ونُشطاء المُجتمع المدني ومُختلف فِئات المُجتمع التي تُخالف فِكر هذه الجمعات الظلامية من  أبناء مدينة بنغازي خاصة والشعب الليبي عامةً“.

وأضافت البلديةونرفع أسمى آيات الامتنان والتقدير لأسر شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة لخلاص الوطن من الإرهاب والتطرف ،وندعو الله أن يتغمد الشُهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل“.

                   

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