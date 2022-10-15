المشير حفتر: من انتصر على الإرهاب لابد أن ينتصر على الفساد ويبني دولة آمنة مستقرة

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وجّه القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة للانتفاضة الشعبية لعملية الكرامة داخل أحياء بنغازي في الخامس عشر من أكتوبر 2014، ضد الجماعات الإرهابية.

وقال المشير حفتر، في كلمة أمام الجموع المشاركة في احتفالية الذكرى الثامنة لانطلاق عملية الكرامة داخل أحياء بنغازي، “اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بهذه الصور المبهجة وأنا أرى ضباطا من القوات المسلحة مع إخوتهم من ضباط الشرطة وجمع من الأخوة المدنيين الكرام”.

وأضاف، “لابد أن هذه الصورة المشرفة لهذا المشهد البهيج تبعث في نفوس الليبيين مشاعر الفخر وترسل إشارة بالغة المضمون بأن بنغازي العصية التي استهدفها الإرهاب لتكون غرفة عملياته لجرائمه ومخططاته قد أصبحت اليوم عاصمة الأمن والاستقرار والحيوية والنشاط”.

ووجه المشير حفتر التحية لأبطال عملية الكرامة، وقال، “تحية للشهداء والجرحى من أبطال ملحمة الكرامة الخالدة، ولكل من قاتل في صفها والتحم بها وقدم لها الدعم والمساندة فلولا أولئك الأبطال، ما كان لهذه الصورة أن يلتقطها التاريخ”.

وتابع، “نبشر الليبيين ونطمئنهم بأن من انتصر على الإرهاب بالأيمان والإرادة والشجاعة والتضحية والفداء لابد له أن ينتصر على الفساد ويهزم الفقر والتخلف ويبني دولة آمنة مستقرة ويصنع الحاضر المشرق والمستقبل الزاهر”.

وتشهد ساحة الكيش ببنغازي، اليوم السبت، احتفالية كبرى بالذكرى الثامنة لالتحام الشعب الليبي في بنغازي، مع قواته المسلحة، في عملية الكرامة، ضد الجماعات الإرهابية.