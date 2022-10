المصراتي: خروج جامعة طرابلس من التصنيف الدولي للجامعات خيبة وعار

ليبيا – أعرب الصحفي محمود المصراتي عن أسفه لخروج جامعة طرابلس من المؤشر دولي لتصنيف الجامعات،واصفًا ذلك “بالخيبة والعار”،مشيرًا إلى أن اسم ليبيا كان يرد فيه بثلاث جامعات على الأقل ،مضيفًا:” ها هي جامعة طرابلس قد خرجت هذا العام من التصنيف فيما انحدرت جامعة بنغازي إلى الحضيض تحت ترتيب الصومال”.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” كل هذا في حكومة أنفقت وزارة تعليمها العالي 1.5 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار في 9 أشهر وهذا هو نتاجها..العار ولا شيء غير العار”.

وهنأ المصراتي السعودية التي ربحت الترتيب الأول بجامعة الملك عبدالعزيز ، قائلاً:”أما نحن صحيح أننا خسرنا التصنيف ولكن كسبنا وجه الكركوبة والدنقا ووليد الملون وإبراهيم ناقص النـمو وعمران الأنثى وبقية رهط عائلة اللصوص”.

