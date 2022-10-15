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الحاسي: المجتمع الليبي “غير مستعد” لتقبل أي تغيير بشأن وضع النساء

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

علقت الناشطة الحقوقية، بدرية الحاسي، على قرار القضاء الليبي بإلغاء مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين بالقول إنّ هذا القرار “يعدّ دليلًا على عدم جهوزية المجتمع الليبي لتقبل أي تغيير في شأن وضع النساء”.

وتابعت الحاسي، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن غالبية معارضي توقيع الاتفاق تابعوا تفاصيله عبر وسائل الاعلام، في حين لم يطلبوا نشر بنوده لقراءتها وتحديد تلك التي تعارض أحكام الدين الإسلامي، علماً أنها تخلو من أي منها، ومن أي بند يمكن أن يؤسس للانحلال، أو تجاوز ثوابت المجتمع والدين، أو يدعو للإباحية او المثلية او إهانة للقيمة البشرية للإنسان”.

تعليقات الحاسي جاءت على خلفية توقيع الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمذكرة تفاهم حول “المساواة بين الجنسين” مع هيئة الأمم المتحدة، فيما أصدر القضاء الليبي قرارا بإلغاء المذكرة لمخالفتها للشريعة الإسلامية.

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الوطن الليبية

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