كرموس: نتمنى من باثيلي قراءة الواقع بشكل صحيح

تعليقا على وصول المبعوث الأممي عبد الله باثيلي إلى العاصمة طرابلس لبدء مهمته من ليبيا رحب عضو مجلس الدولة عادل كرموس بوصول المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، معربا عن تمنياته أن تلتزم البعثة بمهامها في القيام بجهود الوساطة والمساعدة في الوصول إلى الحل السياسي من خلال قراءة الواقع قراءة صحيحة، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي الليبي.

أضاف في تصريحات صحفية: “نرجو ألا تنسى البعثة دورها الأساسي، وأن تبتعد عن اللجوء إلى فرض أجندة أو إملاء بعض القرارات أو الانحياز لطرف على حساب آخر” وفق تعبيره.