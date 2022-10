المبروك يطالب وزير مالية نيكاراغوا باسترجاع الدين لصالح ليبيا على شكل أقساط

ليبيا – عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك والوفد المرافق له اجتماع عن بُعد مع كلٍ من وزير المالية ، ومحافظ البنك المركزي بجمهورية نيكاراغوا والفريق الفني التابع لهما ، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 الجاري عقدها في مدينة واشنطن.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية التوافق على توقيع نسخة تعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح دولة ليبيا على جمهورية نيكاراغوا تكفل استرجاع باقي الدين بشكل منتظم على أقساط نصف سنوية متساوية.

