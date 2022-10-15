بن شرادة: المبعوث الأممي موظف لتحقيق مصالح الدول الخمس الكبرى

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن أي مبعوث للأمم المتحدة سواء في ليبيا أو في دولة أخرى، هو عبارة عن موظف للدول الخمس الكبرى، لذلك نجاحه متعلق بكيفية تحقيق متطلبات هذه الدول.

ورأى بن شرادة في تصريحات صحفية أن فشل البعثات السابقة كان بسبب وجود خلاف بين دول الخمس على الملف الليبي، مضيفا: “لذلك لا يمكن لأي مبعوث أممي أن يحقق أهدافه ما لم تتفق هذه الدول وتتوحد رؤيتها حول ليبيا”.

وحث بن شرادة الليبيين على أن يتحدوا ويجدوا الحل بأنفسهم، متابعا: كان هناك محاولة في فبراير الماضي لإيجاد حل، وتم عقد اتفاق ليبي بين مجلسي النواب والدولة، لكن المجتمع الدولي أفشل هذا الاتفاق وعارضه.

وواصل عضو مجلس الدولة: “بالتأكيد سيتواصل معنا المبعوث الأممي وسنستمع لمقترحاته ونتبادل وجهات النظر معه كمجلس، والمقترحات والحلول لحل الأزمة السياسية في ليبيا موجودة، لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه الحلول، لذلك يجب أن يكون هناك إما ضغط دولي أو الخروج للشارع ليتم تنفيذها”.