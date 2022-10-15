زار وفد إيطالي بلدية طبرق، اليوم السبت، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، ووكيل الديوان مسعود الوهراني.

والوفد ممثل عن مشروع «ريبيلد» (البحث والتعليم لبناء المؤسسات الحضرية للتنمية المحلية)، وهو مشروع منبثق عن مبادرة «نوقوسيا» كتعاون مباشر بين السلطات المحلية الأوروبية والليبية، ويتكون الوفد من منسقة مبادرة «نيقوسيا» ومديرة الاتصال بينيديتا أودو، ومنسق مشروع مصايد الأسماك «OGS» ليوناردو مانزاري، حسب تصريح مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط».

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وزار الوفد الإيطالي المشروع التجريبي لمصايد الأسماك، والموانئ المحلية والبنية التحتية للثروة السمكية، فضلًا عن موقع الاستزراع المائي، وجامعة طبرق ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومن المقرر أن يلتقي بمنسقي مشروع صيد الأسماك ومدير مشروع «ريبيلد» في بلدية طبرق.

وفد إيطالي يزور طبرق، 15 أكتوبر 2022. (بلدية طبرق)

وفد إيطالي يزور طبرق، 15 أكتوبر 2022. (بلدية طبرق)

وفد إيطالي يزور طبرق، 15 أكتوبر 2022. (بلدية طبرق)

وفد إيطالي يزور طبرق، 15 أكتوبر 2022. (بلدية طبرق)