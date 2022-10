ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول رواتب عناصر المرتزقة الذين تجندهم تركيا في ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم.

المصادر أكدت بأنه وعلى الرغم من وصول دفعة الرواتب هذه، إلا أنها لم توزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل “فرقة الحمزة” بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب للعناصر المرتزقة.

Shares

The post بعد انقطاعها لمدة 7 أشهر.. وصول دفعة من المستحقات المالية للمرتزقة السوريين في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية