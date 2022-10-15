عضو اتحاد الناشرين العرب: أشيد بدور القوات المسلّحة في معرض بنغازي للكتاب

الوطن|رصد

أشاد عضو اتحاد الناشرين العرب أحمد عبدالمنعم، بالدور الذي بذلته القوات المسلحة الليبية من أجل تسهيل إجراءات الدخول والمشاركة في معرض بنغازي للكتاب.

وأعرب عبد المنعم في تصريحات صحفية، عن سعادته بإقامة هذا النوع من المحافل الدولية في مدينة بنغازي، لافتاً أن هذا الأمر يمثّل فرصة كبيرة لسكان المدينة؛ للتعرف على الثقافات المختلفة، بعد مشاركة 200 دار نشر عربية بكتب تنوّعت ما بين علمية وثقافية.

وانطلقت تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت في مدينة بنغازي، فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب.

وشاركت في الفعاليات 13 دولة عربية، وبحضور عدد من الشخصيات، منهم رئيس لجنة التنظيم اللواء خالد المحجوب، والمدير التنفيذي للمعرض، علي جابر.

وافتُتِحَت الفعاليات بالترحيب بالضيوف والحضور، من بين أدباء ومثقفين ودور نشر، فيما ألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري كلمة له.

وقال بوجواري: إن “بنغازي بعد سنوات من حربها على الإرهاب والتطرّف وفي الذكرى الثامنة لعملية تحرير المدينة، يقام فيها اليوم مناشط ثقافية وفكرية”، مؤكداً أن “البلدية تعمل على إرساء هذا النهج من خلال صيانة المرافق الثقافية وتنظيم المحافل الدولية آخرها معرض الكتاب العائم”.