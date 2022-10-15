غوتيريش : نسعى لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا وعلى الجميع الاتفاق لإجراء الانتخابات

طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ عن نية الخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.

وأكد غوتيريش – خلال مؤتمر صحفي في نيويورك – بمناسبة وصول ممثله الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى ليبيا، وبداية استلام مهامه رسميًا من العاصمة طرابلس، على ضرورة التوصل سريعًا لإتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال إنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باثيلي في مهمته في ليبيا، مؤكدًا على أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن. (وال)

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