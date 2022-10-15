مساعدة وزير الخارجية الأمريكية: يجب أن نرى تحركا تجاه الانتخابات في ليبيا

صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بأن واشنطن تواصل سعيها، بالتعاون مع مصر ودول أخرى في المنطقة، لإنهاء الصراع في ليبيا وإجراء الانتخابات.

وقالت ليف في تصريحات صحفية خلال زيارتها إلى القاهرة إن واشنطن والقاهرة تشتركان في العديد من المخاوف والأهداف بشأن ليبيا، لافتة إلى أن الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي، كان لها تأثيرها على الأمن القومي والحدود المصرية.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية: “أجرت واشنطن والقاهرة العديد من المناقشات بشأن الوضع الليبي، آخرها لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والمصري في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وكان فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، وبالطبع، وجدت فرصة مماثلة هنا في القاهرة، واكتشفنا خلال اليومين الماضيين، أننا لسنا بعيدين عن القاهرة على النحو الذي نتخيله فيما يتعلق بالشأن الليبي”.

وشددت على وجود “فرصة حقيقية أمام ملايين الليبيين في الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وانتخاب حكومتهم، وأن يكون هناك جيش موحد، وأن يستفيد الليبيون جميعا من موارد بلادهم”، متابعة: “نحن في واشنطن لا نحترم كثيرا فكرة أن تقوم حكومة بعينها بتحديد مناطق لنفوذها”.

واستكملت: “محظوظون بأن المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي يعرف ليبيا والأطراف المتصارعة فيها جيدا، وينسق بين القوى الدولية الفاعلة، ومصر جزء رئيسي منها، وعلى الحكومة الانتقالية في ليبيا الدفع نحو انتخاب حكومة تمثل الشعب الليبي، ويجب العمل على المنظومة الديمقراطية في ليبيا، وإذا لم يكن الدبيبة على استعداد أن يدير هذا الأمر، فعليه أن يتنحى جانبا مثل الآخرين، وهو حر في اختياراته، إذ يجب أن يتم تنفيذ الخطوات، وإلا لن نرى أي تغيير”.