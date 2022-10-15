حكومة باشاغا: نتطلع للتعاون مع باثيلي لإنهاء المراحل الانتقالية

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أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان بشأن تسلم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد عبدالله باثيلي مهامه الرسمية في ليبيا، إنها حريصة على سلمية التداول على السلطة وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة، وبإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية.

وأكدت الحكومة حرصها على سلامة المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وعلى أنها لم تبادر بأي أعمال عسكرية أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف بإقصاء المعارضة السياسية، على الرغم من أن سلطة الأمر الواقع في العاصمة طرابلس مارست ولا زالت تمارس كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري ووضع العراقيل تجاه أي عملية سياسية سلمية واجهاض كافة المحاولات الرامية لإجراء الانتخابات.

وجددت الحكومة التزامها بدعم اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة (5+5).