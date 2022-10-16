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اللواء المحجوب: بنغازي آمنة.. تقرأ.. مبدعة.. عصية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، اللواء خالد المحجوب، خلال افتتاح المعرض “هنا تنتصر أرادة الشعب الليبي بمعركة الكرامة بعد أن توقع الإرهاب أن يهيمن على ليبيا”.

ورحب اللواء المحجوب بقناصل الدول المشاركة في المعرض وعميد بلدية بنغازي والهيئة العامة للأوقاف ومندوب مصرف ليبيا المركزي  وكافة المفكرين والأدباء وحكماء المدينة، لافتاً إلى أن هذا المشروع الثقافي برعاية ومتابعة القائد العام المُشير خليفة حفتر.

وأضاف المحجوب في كلمته “”نحن نؤمن بالإنسانية والتحضر وأن الكتاب أساس مهم في بناء الثقافات”.

وأكد اللواء المحجوب أن أخطر معركة هي معركة الفكر، نتيجة غياب المعرفة الحقيقية بالدين الإسلامي، خاتماً كلمته بإيصال رسالة مفادها: “بنغازي آمنه، تقرأ، مبدعة، عصية. ”.

الوسوم

#اللواء خالد المحجوب #بنغازي ليبيا معرض بنغازي للكتاب

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الوطن الليبية

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