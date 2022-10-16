للاستفادة منها في تدريب عمال «الصناعات الثقيلة».. وفد من وزارة العمل يزور شركة تونسية

زار وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مركز بيت الخبرة التابع لشركة «سوكومنين» الصناعية في مدينة صفاقس التونسية، وذلك على هامش مشاركة وزير العمل “علي العابد”، في المنتدى الاقتصادي التونسي-الليبي.

وبحسب بيان للوازرة على صفحتها بموقع فيسبوك تم نشره اليوم السبت، عقد المنتدى يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في صفاقس. قالت فيه:، إن الوفد الليبي الذي زار الشركة كان في استقباله رئيس مجلس إدارتها، مدير عام مركز بيت الخبرة نصر الفارسي، والطاقمان الإداري والهندسي.

وناقش الجميع آليات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني في تخصصات “الصناعات الحديدية الثقيلة” ، ومنها: الهياكل والصهاريج والخزانات ومحطات الضخ وتحلية المياه والصناعة البتروكيميائية.

كما تناول اللقاء التدريب في تخصصات: محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الإسمنت والحديد ومجالات اللحام ومراقبة الجودة وتشكيل الأنابيب والطلاء الصناعي وغيرها.

واتفق الجانبان على «استمرار التنسيق للارتقاء بمفاهيم التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الصناعية والخدمية والإنتاجية في ليبيا».