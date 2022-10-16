أساءوا استخدام سلطاتهم الوظيفية.. النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بوزارة الصحة

أَمَرَ النائب العام “الصديق الصور” ، بحبس مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين آخرين، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة إساءة استعمال السلطات الوظيفية.

وبحسب بيان تم نشره على صفحة مكتب النائب العام بموقع “فيسبوك” ، أضاف فيه أن القرار جاء على خلفية إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم؛ ووضعهم، أثناء ممارسة مهامهم، وثائق مزورة في كليتها؛ فنهضَ الدليل على توجُّه سلوك المتهمين نحو إدراج بيانات على خلاف الحقيقة تمثَّلت في تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا؛

وأضاف البيان، أنهم تحصَّلوا على مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزوَّرة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار..