ناشط حقوقي: ملف تهريب المهاجرين في ليبيا بات في غاية التعقيد

الوطن| رصد

قال الناشط الحقوقي “عبدالله الغرياني”، إن اختطاف المهاجرين من قبل المهرّبين وطلب فدية مالية من عائلاتهم، تحوّلت إلى ظاهرة مقلقة في ليبيا.

ولفت الغرياني في تصريحات صحفية، إلى أن المهرّبين باتوا يتبعون سلوكاً آخر اليوم كمقايضة عائلات اللاجئين على دفع مبالغ مالية إضافةً لأجرة نقلهم إلى إيطاليا، وهو أمر يحصل مع المهاجرين الأفارقة والسوريين.

وأوضح أن ملف التهريب بات في غاية التعقيد الآن بعدما تحوّل المهرّبون إلى ما يشبه أعضاء في منظماتٍ إجرامية عابرة للحدود، لاسيما وأنهم يطلبون من عائلات المختطفين لديهم دفع المبلغ المطلوب لطرفٍ ثالث خارج الأراضي الليبية”.