حكومة باشاغا تؤكد التزامها بدعم اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا 24

أكدت، الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ودعم عمل لجنة (5+5) العسكرية المشتركة.

وشددت الحكومة، في بيان، على حرمة الدم الليبي، داعية جميع الليبيين بالوقوف صفا واحدا للحفاظ على السيادة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك، في بيان ترحيبًا بوصول المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باثيلي، إلى البلاد يوم الأربعاء، وممارسة مهامه رسميا في ليبيا.

وقالت الحكومة، “رغم المحاولات اللامسؤولة التي يبذلها البعض لبث خطاب الكراهية وإجهاض فرص التقارب الوطني وتعزيز السلم الأهلي؛ فإنها عاقدة العزم على ترسيخ الأمن والسلم الأهلي وتعزيز مبادئ الشفافية السياسية والاستعداد التام وغير المشروط لإنهاء المراحل الانتقالية بالطرق الشرعية والسلمية بالتعاون مع البعثة الأممية بالخصوص”.