لبحث آليات التعاون بين الجانبين.. بو الخطابية يستقبل وفد إيطالي في طبرق

زار وفد إيطالي بلدية طبرق، اليوم السبت، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية ” فرج بو الخطابية “، ووكيل الديوان مسعود الوهراني..

وبحسب بيان للبلدية على صفحتها بموقع فيسبوك ، أضافت فيه أن الوفد ممثل عن مشروع «ريبيلد» (البحث والتعليم لبناء المؤسسات الحضرية للتنمية المحلية)، وهو مشروع منبثق عن مبادرة «نوقوسيا» كتعاون مباشر بين السلطات المحلية الأوروبية والليبية،

ويتكون الوفد من منسقة مبادرة «نيقوسيا» ومديرة الاتصال بينيديتا أودو،»

وتابع البيان ، أن الوفد الإيطالي زار المشروع التجريبي لمصايد الأسماك، والموانئ المحلية والبنية التحتية للثروة السمكية، فضلًا عن موقع الاستزراع المائي، وجامعة طبرق ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومن المقرر أن يلتقي بمنسقي مشروع صيد الأسماك ومدير مشروع «ريبيلد» في بلدية طبرق..