حريصون على التعاون المشترك مع البعثة الأممية برئاسة عبدالله باثيلي

أخبار ليبيا 24

أعربت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد وصول المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باثيلي، إلى البلاد يوم الأربعاء، وممارسة مهامه رسميا في ليبيا.

وأكدت الحكومة، في بيان، على حرصها التام على سلمية التداول على السلطة وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة، وبإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية.

كما أكدت حرصها على سلامة المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مشيرة إلى أنها لم تبادر بأي أعمال عسكرية أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف بإقصاء المعارضة السياسية، وذلك “رغم أن سلطة الأمر الواقع في العاصمة طرابلس مارست ولا زالت تمارس كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري ووضع العراقيل تجاه أي عملية سياسية سلمية واجهاض كافة المحاولات الرامية لإجراء الانتخابات وكل ذلك في سبيل استمرارها في السلطة إلى مالا نهاية”، وفق نص البيان.

وقالت الحكومة، إنها تتطلع للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاز استحقاقات العملية الانتخابية بإنهاء المراحل الانتقالية، وعقدها العزم بتأييد كل الجهود الأممية الساعية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وذكرت الحكومة، أن هناك مجهودات وطنية نبيلة تبذل حاليا لتعزيز حالة السلم الاجتماعي وإطلاق سراح العديد من الموقوفين وعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وديارهم.