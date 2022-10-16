المنفي: نشكر الجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برسالة شكر إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على مواقفهم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد المنفي على الدور الداعم والحرص الدائم من قبل الجمهورية الجزائرية رئيساً وحكومةً وشعباً للدفع بالعملية السياسية الليبية نحو الاستقرار.

وأول من أمس الخميس، وقعت الفصائل الفلسطينية المجتمعة برعاية الجزائر، بالأحرف الأولى أمام كاميرات التلفزيون الجزائري على وثيقة أطلق عليها اسم “إعلان الجزائر”.

وتلتزم تلك الفصائل المتناحرة منذ 15 عامًا بموجب هذه الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.

وشارك 14 فصيلا فلسطينيا في هذا الاجتماع الذي جرى برعاية الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك حركتا فتح وحماس.