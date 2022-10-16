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محجوب: افتتاح المعرض الدولي يعد انتصارًا لإرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي محمد المحجوب أن افتتاح المعرض الدولي للكتاب ببنغازي، الذي انطلق اليوم السبت يأتي برعاية القائد العام المشير خليفة حفتر، معتبرًا أن انطلاق المعرض يعد انتصارًا لإرادة الشعب الليبي بمعركة الكرامة، بعد أن توقع الإرهاب أن يهيمن على ليبيا.

وأضاف المحجوبنحن نؤمن بالإنسانية والتحضر وأن الكتاب أساس مهم في بناء الثقافات، وأخطر معركة هي معركة الفكر وغياب المعرفة الحقيقية بالدين الإسلامي، مؤكدًا أن هدف المعرض إرسال رسالة للعالم أجمع مفادها أنبنغازي آمنة وتقرأ وتبدع“.

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#بنغازي المعرض الدولي للكتاب ليبيا

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الوطن الليبية

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