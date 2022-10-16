لن نقف موقف المتفرج إزاء التجاوزات المالية للحكومة الموازية برئاسة الدبيبة

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أكّد وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم السبت، أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج، إزاء تجاوز التشريعات النافذة من “الحكومة الموازية مغتصبة السلطة منتهية الولاية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الوزير، في منشور، إن الوزارة ستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، مشيرًا إلى أنها تنبه بالأرقام الفلكية التي قامت حكومة الوحدة بصرفها، والتي تجاوزت 160 مليار دينار في مشاريع ورقية غير حقيقة.

وأضاف حمّاد، أن الوزارة تذكّر بالتقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية) بحق الحكومة برئاسة الدبيبة.

وقال إنها تدعو الجهات الرقابية والقضائية، بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين.

ووجه حمّاد، تنبيهًا إلى كافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع حكومة الوحدة، وقال إن وزارة التخطيط والمالية تذكرهم بأنّ يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة المخالفة للقوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود الدولة الليبية للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية.