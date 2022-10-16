“الرئاسي”: اللافي يشارك في إحياء احتفالية يوم الصداقة الليبية الإيطالية

حضر النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي مساء السبت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الصداقة الليبية الإيطالية رفقة سفير دولة إيطاليا “جوزيبي بوتشينو غريمادي”، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال”، وسفير مملكة إسبانيا “خافيير غارثيا لاراتشي”، والقائم بأعمال سفارة اليابان “ماساكي أماديرا”، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الثقافة، وعميد بلدية طرابلس المركز.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي فإن الاحتفالية التي نظمتها مصلحة الآثار، والسفارة الإيطالية برعاية المجلس الرئاسي، تأتي لتوطيد أواصر الصداقة الليبية الإيطالية، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وقدمت خلال الاحتفالية فرقة المسرح الوطني الخمس وفرقة المسرح الإيطالية مسرحية بعنوان “نحن هنا”، تضمنت قيم ومعاني الصداقة والسلام، وأكدت على أهمية المسرح ودوره في نشر الثقافة بين الشعوب.