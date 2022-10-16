الصور يأمر بحبس مسؤولين في وزارة الصحة لتزويرهم بيانات مصابي كورونا

الوطن|متابعات

أَمَرَت النائب العام بحبس مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين آخرين، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة إساءة استعمال السلطات الوظيفية.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين استعملوا أثناء ممارسة مهامهم وثائق مزورة، وإدرجوا بيانات على خلاف الحقيقة تمثَّلت في تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا؛ فتحصَّلوا على مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزوَّرة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار.