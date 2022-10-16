افتتاح معرض بنغازي الدولي للكتاب تزامنًا مع ذكرى انتفاضة شعبية ضد الإرهاب

أخبار ليبيا 24

تزامنًا مع الذكرى الثامنة لانتفاضة الليبيين في بنغازي ضد الجماعات الإرهابية داخل أحياء المدينة، افتتح اليوم السبت “معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022” في دورته الأولى بمشاركة واسعة من دور نشر من 13 دولة عربية.

وجرى افتتاح المعرض، الذ يقام برعاية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في حضور قناصل دول (اليونان، إيطاليا، السويد، السودان، فلسطين، مصر) في بنغازي وشخصيات سياسية وثقافية وعسكرية.

والمعرض، الذي يقام وسط الساحة المقابلة لـ “فندق تيبستي” وسط بنغازي سيفتح أبوابه أمام الجمهور يوم اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى يوم 23 من أكتوبر الجاري.

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة، منها 138 دار نشر تشارك بجناح مباشر و106 تشارك من خلال توكيلات لدور نشر أخرى، وفق ما صرح به مدير عام المعرض، علي بن جابر، في مؤتمر صحفي الخميس.

ودور النشر المشاركة في المعرض، أتت من 13 دولة بينها ليبيا، وهي (سوريا لبنان الأردن ومصر الإمارات والكويت وجنوب السودان وعُمان وتونس والجزائر السعودية وليبيا والسودان، إضافة إلى دار عربية من السويد). ويحتوي المعرض على نحو 132 ألف عنوان تشمل كل صنوف المعرفة.

انتفاضة بنغازي على الإرهاب

وجاء افتتاح المعرض يوم 15 أكتوبر تزامنًا مع الذكرى السنوية لالتحام أهالي بنغازي بالجيش الوطني داخل الأحياء ضد الجماعات الإرهابية سنة 2014.

وفي كلمة، خلال حفل الافتتاح، تحدث رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، عن انتصار الليبيين وقواتهم المسلحة على الجماعات الإرهابية في بنغازي.

وقال المحجوب: “هنا تنتصر إرادة الشعب الليبي بمعركة الكرامة بعد أن توقع الإرهاب أن يهيمن على ليبيا”. وأضاف: “نحن نؤمن بالإنسانية والتحضر وأن الكتاب أساس مهم في بناء الثقافات”.

وأكد المحجوب على أن “أخطر معركة وهي معركة الفكر لغياب المعرفة الحقيقية بالدين الإسلامي”.