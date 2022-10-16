تحت رعاية المشير “خليفة حفتر”.. انطلاق معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب

تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ، انطلقت مساء أمس السبت في مدينة بنغازي، فعاليات معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب. .

وشارك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر عمران بوجواري” وبحضور رئيس اللجنة العُليا للمعرض اللواء “خالد المحجوب” والمدير التنفيذي للمعرض “محمد مسعود المصباحي”

كما حضر قناصل من دول إيطاليا، اليونان ،مصر ،السودان فلسطين ورئيس مؤسسة برنيق للإعلام “علي جابر” وعدد الشخصيات العامة والمُهتمة بالشأن الثقافي ،وذلك بالساحة المُقابلة لفندق تبستي. .

وقال بوجواري خلال المعرض: إن “بنغازي بعد سنوات من حربها على الإرهاب والتطرّف وفي الذكرى الثامنة لعملية تحرير المدينة، يقام فيها اليوم مناشط ثقافية وفكرية”، مؤكداً أن “البلدية تعمل على إرساء هذا النهج من خلال صيانة المرافق الثقافية وتنظيم المحافل الدولية آخرها معرض الكتاب العائم.”.

يُشار بأن معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب برعاية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية السيد/المشير خليفة بالقاسم حفتر ودعم من نائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” والمعرض مُستمر حتى 23 أكتوبر الجاري ،وتُشارك فيه أكثر من (13) دولة وعدد (200 )دار نشر وتُصاحبة العديد من الفعاليات الثقافية..