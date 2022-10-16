الكبير يناقش مع مديرة صندوق النقد التحديات العالمية والحد من المخاطر المناخية والغذائية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، السبت، التحديات العالمية والحد من المخاطر المناخية والغذائية والأمنية، وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في أفريقيا مع مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” .

وبحسب بيان للمصرف عبر صفحتة بموقع فيسبوك ، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن. .

وفي سياق متصل اجتمع “محافظ مصرف ليبيا المركزي” والفريق المرافق له مع دانيال زيليكو نائب رئيس بنك جي بي مورجان..

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان مقتصب : إن الكبير التقى زيليكو الخميس في مقر بنك جي بي مورجان في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء عددا من المحاور أهمها الوضع الاقتصادي العالمي والتغيرات في الأسواق المالية الدولية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الدولية، وتطوير العلاقة مع المصرف المركزي، وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية..