حكومة الدبيبة: وقعنا اتفاقا لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض إلى الخارج

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة، أشرف على توقيع اتفاق لإنشاء مجمع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 25 ألف ميغاوات.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم السبت، إن الاتفاق وقع بين المنطقة الاقتصادية الخاصة (توبيكات)، وشركة «كريب قروب» المتخصصة في الطاقة المتجددة، وبموجبه تقوم الشركة بتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل منشأة طاقة شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء.

وأضافت أن الشركة ستتولى جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع، الذي سيضم مجمعًا، وسيمول من خارج موازنة الدولة، وأن الهدف منه الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وسد العجز، وكذلك تصدير الفائض إلى الخارج.