عبدالقيّوم: معركة الجيش والشعب ضد “داعش الإرهابي” ملحمة كبيرة

الوطن|رصد

وصف الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، التحام الجيش والشعب معا لخوض أعنف جولة ضد تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي بالملحمة الكبرى التي ألحقت بالتنظيم هزيمة قاسية.

وقال أبو قيوم في ذكرى انطلاق أشرس جولات حرب داعش: “في مثل هذا اليوم التحم الشعب مع الجيش في بنغازي، وانطلقت شرارة أعنف جولة في ملف الحرب على الإرهاب .. ليس في ليبيا فقط بل في العالم”.

ورأى أبو قيوم أن هنالك العديد من الأسباب التي جعلت من ذلك اليوم ملحمة كبيرة، منها حجم وشراسة وطبيعة الصراع، وعدد وعدة داعش والقاعدة ومن تحالف معهم، بالإضفة إلى صعوبة مسرح العمليات، وهشاشة الوضع الداخلي بعد انحياز الدولة الرسمية ممثلة في المؤتمر الوطني إلى الدواعش، ناهيك عن حداثة الجيش الليبي”.

وأضاف: “من المهم أن تُخلد هذه المعركة التي تحالف فيها الجيش مع الشارع ومع طلائع التيار الوطني، وأن تكون محل فخر وعزة فقد سجل فيها ابناؤنا أنصع صفحات التاريخ النضالي، وجسدوا فيها معاني للبطولة والفداء قل مثيلها، وطبعوا على جبين الدهر بأحرف من نور ونار ختم الشجاعة والأقدام التضحية وحب الدين والوطن”.

وتابع: “في مثل هذا اليوم كانت بنغازي مسرحاً لاعظم حدث ومجمع التقى فيه الرجال مع الموت مكاشفة .. في مثل هذا اليوم انطلقت لبنة تحالف أبناء الأحياء وأبناء قبائل ومدن برقة ومن التحق بهم تلبية لنداء الوطن.. في مثل هذا اليوم كان هناك جيش يزحف ومن خلفه عزائم الشباب وحكمة الشيوخ وزغاريد النساء وهمتهن العالية.. فحق لكل شارع أو حي أو مدينة أو قبيلة او عائلة شاركت في الحرب المقدسة أن تعتز بهذا اليوم العظيم .. وحق لكل أم شهيد ان تفخر بما قدمت من أجل الدين والوطن”.