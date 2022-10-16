خلال فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب.. المحجوب: رسالتنا للعالم أن ليبيا آمنة

رحب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، اللواء خالد المحجوب، على هامش مراسم افتتاح المعرض، بقناصل دول “اليونان، إيطاليا، السويد، السودان، فلسطين، مصر”، وعميد بلدية بنغازي والهيئة العامة للأوقاف ومندوب مصرف ليبيا المركزي ، وكافة المفكرين والأدباء وحكماء المدينة ، لافتاً إلى أن هذا المشروع الثقافي برعاية ومتابعة القائد العام المُشير خليفة حفتر..

وقال اللواء المحجوب خلال كلمةِ له في حفل الافتتاح، عن بطولات الجيش في حربه على الإرهاب: “هنا تنتصر أرادة الشعب الليبي بمعركة الكرامة بعد أن توقع الإرهاب أن يهيمن على ليبيا.”.

كما اعتبر رئيس لجنة تنظيم المعرض، إقامة هذه الفعاليات ، امتثال لأمر الله في قوله تعالي ” إقرأ ، مضيفاً: “نحن نؤمن بالإنسانية والتحضر وأن الكتاب أساس مهم في بناء الثقافات. “.

وأكد اللواء المحجوب أن أخطر معركة هي معركة الفكر، نتيجة غياب المعرفة الحقيقية بالدين الإسلامي، خاتماً كلمته بإيصال رسالة مفادها: “بنغازي آمنه، تقرأ ، مبدعة ، عصية. ”.