الأرصاد: إعتدال درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاحد، إعتدال درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا، إذ تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 25 و29 درجة مئوية، ولاتتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 28 و32 درجة مئوية .

وتبقي السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج إلى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها هطول أمطار خفيفة، وتشمل بعض مناطق الشمال الغربي غدا، وفق النشرة الجوية للمركز.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة يوم الغد علي ساحل سرت.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر، يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 20 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.