فضائح الكرة الأفريقية.. بعثة نادي الأخضر في تنزانيا تتعرض لـ “تخدير متعمد”

أخبار ليبيا 24

تعرضت بعثة نادي الأخضر إلى “تخدير متعمد” تسبب في نقل أفرادها إلى المستشفى، لتكون فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح الكرة الأفريقية.

و طالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمل مسؤولياتهم والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا.

ويمني فريق الأخضر النفس بالعودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية من ملعب “شامازي” في تنزانيا عندما يلتقي، غدا الأحد، نظيره عزام التنزاني، بعدما حسم نتيجة لقاء الذهاب على ملعب شهداء بنينا بثلاثية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو مسجلة تعرض بعثة النادي الأخضر إلى حالات إغماء مما تسبب في نقل عدد من أعضائها إلى المستشفى.

وفي خطاب وجهته إدارة النادي إلى وزير الرياضة واتحاد كرة القدم، استعرضت إدارة نادي الأخضر ما تعرضت له منذ لحظة وصولها تنزانيا، واتهمت النادي التنزاني بعدم معاملة بعثة الفريق بالمثل من حيث الاستقبال، وتوفير الملاعب مجانا، وسهولة التنقل، منتقدة عدم إعطائها نتائج المسحات الخاصة بفيروس “كورونا” حتى الآن.

وقالت إدارة النادي الخضراوي أن حادثة وقعت بعد إجراء الحصة التدريبية، السبت، “فبعد تناول البعثة وجبة العشاء بمقر إقامتها تعرض أغلب أعضائها إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، ليتم نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا إلى وقت متأخر ولم يخرج بعضهم حتى اللحظة”.

وأوضحت إدارة النادي أنه “بعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب في هذه الحالة يعود استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تفقد الجسم توازنه، وتسبب حالة من الإغماء والدوار”.

وحثت إدارة الأخضر وزير الرياضة واتحاد الكرة على تحمل مسؤولياتهم تجاه الدفاع عن حقوق النادي، ودعتهم إلى مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالخصوص، مؤكدة أن طلبها يأتي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت إدارة النادي على أن هذا “الفعل المشين لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة، وتمثيل ليبيا أفضل تمثيل”.

وتعد هذه الحادثة ضمن أصداء الأزمات والفضائح المتوالية في عالم كرة القدم الأفريقية.