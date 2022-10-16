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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة خاصة علي الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة يوم الغد علي ساحل سرت .
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:33)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:12).

 

قد تكون صورة ‏نص‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الحرارة الحرارة قلبلة اله السماء 28 الحرارة 20 20 21 المدينة الصحب قلبلة السماء قليلة 30 السما 28 28 29 19 20 20 19 19 20 29 26 16 18 السماء 16 25 الزنتان السما السما 17 19 20 18 20 27 26 السحب السحب قليلة صافية السماء 1 إلى 20 السحب 30 20 19 ال إلى إلى 28 32 30 29 29 صافيا ال 20 19 19 السماء 30‏'‏

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