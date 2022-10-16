بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة خاصة علي الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة يوم الغد علي ساحل سرت .

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:33)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:12).