عضو اتحاد الناشرين العرب: أشيد بالدور الذي بذلته القوات المسلّحة في معرض بنغازي للكتاب

أشاد عضو اتحاد الناشرين العرب “أحمد عبدالمنعم” ، بالدور الذي بذلته القوات المسلحة الليبية من أجل تسهيل إجراءات الدخول والمشاركة في معرض بنغازي للكتاب..

وأعرب عبد المنعم في تصريحات صحفية، عن سعادته بإقامة هذا النوع من المحافل الدولية في مدينة بنغازي، لافتاً أن هذا الأمر يمثّل فرصة كبيرة لسكان المدينة؛ للتعرف على الثقافات المختلفة، بعد مشاركة 200 دار نشر عربية بكتب تنوّعت ما بين علمية وثقافية..

وانطلقت تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء أمس السبت في مدينة بنغازي، فعاليات معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب..

كما شاركت في الفعاليات 13 دولة عربية، وبحضور عدد من الشخصيات، منهم رئيس لجنة التنظيم اللواء خالد المحجوب، والمدير التنفيذي للمعرض، علي جابر. .