وزير الرياضة: فريق نادي الأخضر استنشق مادة مخدرة خلال تواجده في تنزانيا

أعلن وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي أن بعثة نادي الأخضر الرياضي تعرضت خلال تواجدها في تنزانيا إلى الإغماء والدوار وفقدان التوازن بعد تناول وجبات العشاء ونقلوا إلى المستشفى ومكثوا فيها حتى وقت متأخر وبعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية تبين أنهم استنشقوا مادة مخدرة “بنزوديازيين” والتي تفقد للجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار وذلك وفق التقرير المعتمد من المستشفى.

وأكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية في بيان له أن بعثة النادي الأخضر تعرضت لعراقيل عديدة من قبل نادي عزام التنزاني بعدم توفير وسائل النقل وعدم توفير ملاعب التدريب مجانا وعدم معاملة نادي الأخضر بالمثل كما في مباراة لذهاب في ليبيا.

وحملت وزارة الرياضة المسؤولية الكاملة لوزارة الرياضة في تنزانيا جراء ما تعرضت له بعثة فريق نادي الأخضر الرياضي مطالبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية كاملة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لا تمت بصلة.

وأكدت وزارة الرياضة أن ما يهمها هو سلامة بعثة نادي الأخضر الرياضي ممثل ليبيا في البطولة الإفريقية.