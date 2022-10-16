ضبط سيارة مطلوبة لمركز شرطة الفرناج

قالت مديرية أمن طرابلس، إن إحدى دوريات مرور عين زارة ضبطت سيارة نوع ميتشي بجزيرة عودة الحياة.

وأضافت المديرية في بيان، أن السيارة تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة الفرناج، حيث اتخذت بشانها الاجراءات القانونية اللازمة، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».