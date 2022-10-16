أمطار خفيفة على الساحل الشرقي وحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

تشهد درجات الحرارة، اليوم الأحد، اعتدالا على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار خفيفة خاصة على الشمال الشرقي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة يوم الغد علي ساحل سرت.

والرياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 29)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-28)مْ، ولا تتجاوز ( 20 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

أما الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-32)مْ .

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-30)مْ .