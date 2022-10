عبد العزيز: مجلسي الدولة والنواب يتلاعبون بمصير الشعب.. وحكومة باشاآغا من صناعة المخابرات المصرية

ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن حكومة فتحي باشاآغا هي صناعة استخبارات مصرية ولا يمكن لليبيا أن تتقدم للأمام ما دام ما وصفه بـ “مشروع حفتر” موجود.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن مجلسي الدولة والنواب مستمران بالتلاعب لإطالة أعمارهم وهم يتلاعبون بمصير الشعب.

واعتبر أن اجتماع نواب وأعضاء مدلس الدولة في مدينة البيضاء يأتي في إطار الضحك على الذقون وعبارة عن “نكته” بحسب قوله.

وأصاف: “زيارة عباس كامل للمتمرد حفتر أوضحت للجميع من المتحكم في المنطقة الشرقية وصاحب المشروع وهو مشروع تقويض السلام في ليبيا والدولة المدنية في البلاد”.

وأكد عبد العزيز خلال حديثة أنه يجب على الشعب الادراك بأن التصدي للمشاريع ينطلق من حزمة مبادئ.

وفيما يلي النص الكامل:

السفراء يعلمون انه منذ 2017 تم اتخاذ القرار للدخول لطرابلس وعندهم المعلومات وبتسجيلات صوتية، حفتر مشروعه لا يقبل القسمة على 2 ومن ساعده ولطخ يده بالدم ليمكن لمشروع حفتر وهو مشروع استخباراتي مصري فرنسي صهيوني، ما نشاهده اليوم باشاآغا وحكومته هي صناعه استخباراته مصريه ولا يمكن لليبيا ان تمشي للأمام ما دام مشروع حفتر موجود، بعد هزيمة الهبود قلنا يجب الاستمرار للقضاء على المشروع قلتم أني أتكلم عن الحروب والدم واليوم المتمرد يستقبل عباس كامل!.

هل حفتر أعطى علم فتحي باشاآغا وحكومته انه سيستقبل عباس كامل! ولماذا عباس كامل يزور حفتر فقط لا عقيلة ولا باشاآغا؟ لأنه المشروع وهذه الحقيقة التي الكثير يحاول ان يغمض عينيه عنها، هذا رحلهم والباقي كذب وكومبارس على المسرح والمغفلين كثيرين جداً.

حافظ قدور قال إن لديه معلومات من الاتحاد الأوروبي وان حفتر كذا وكذا اليوم من اجل المنصب لا يهمهم من يحكم حفتر أو غيره، اليوم باشاآغا يكرم من قتل 1700 شاب من البركان! ويناقض نفسه كذلك. هل تنازل حفتر عن مشروعه في تقويض الديمقراطية؟ هل صرح حفتر وقال أنا مستعد للمحاسبة وآسف سامحوني! لا بل من تغير هو باشاآغا وحافظ قدور ومن معهم ومن يؤيدهم حفتر مشروعه واضح قتل ودمار ونحكمكم أنا وأولادي.

تم اختيارنا في جنيف وعندنا انتخابات، قاعدة دستورية لسنا مسؤولين عليها ولا دستور ولا زال مجلس الدولة يتلاعب مع البرلمان ليطيلوا أعمارهم وهم يتلاعبون بمصير الشعب. النواب في برقه في البرلمان يلتقون مع أعضاء برقة في مجلس الدول وهذه نكته، مهما قالوا عنها من كلام تأتي في إطار الضحك على الذقون واتحدي أعضاء مجلس الدولة الذين ذهبوا كلهم أن يبعثوا زوجاتهم لزيارة أهاليهم.

ذهبوا للبيضاء لتقريب وجهات النظر على ماذا؟ ليستمروا وتستمر المزايا والعطاءات؟ هل نواب المنطقة الشرقية وأشهد الله أن الكثير ممن ظهروا في الصورة من أعضاء المنطقة الغربية متيقنين ان حفتر مشروعه مخابرات للاستيلاء على السلطة هو وعائلته هل طرح هذا الموضوع؟ الموضوع كبير جداً.

تركيا عضو في حلف الناتو وثاني أكبر قوة فيها وموقعها الاستراتيجي رهيب جداً بوتين يصرح انه لا يمكن لأوروبا ان تستقبل الغاز مستقبلاً عن طريق الأنابيب التي في أوكرانيا بل فقط الأنابيب التي تمر بتركيا ليأتي شخص ويقول ليبيا الحلقة الأضعف، سياسياً لما تكون ضعيف تتحالف مع القوى، وإن كانت عقولكم وضعفكم النفسي وتخاذلكم لم يسمح لكم أن تفكروا في مصلحة الشعب الليبي وليبيا تضمن لها الحقوق لا يوجد ما نفعله لكم للأسف.

زيارة عباس كامل للمتمرد أوضحت للجميع من المتحكم في المنطقة الشرقية وصاحب المشروع وهو مشروع تقويض السلام في ليبيا والدولة المدنية في ليبيا .

يجب على الشعب أن يفهم بأن التصدي للمشاريع ينطلق من حزمة مبادئ، نحن نؤمن بالدولة المدنية لنسمع بعضنا لكن المجرمين ليس لهم مكان إلا المقاومة او السجن و المقاومة هو مشروع ولا تظن أن المشاريع كلها كلام واستسلام ونتنازل.

مصر أفلست ولا أمامها إلا أن تنفذ تعليمات، فمن لحد الآن ساندها حتى لا تعلن الإفلاس ولكن فنياً وتقنياً أفلست.

