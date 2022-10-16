المنصوري: تأجيل الطعون ضد التعديل الدستوري لأجل غير مسمى

الوطن| رصد

رجّح عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بطريقة غير مباشرة.

وأشار المنصوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن الدائرة الدستورية أجّلت النظر في الطعن المقدم ضد تعديلات النواب إلى أجل غير مسمى دون توضيح الأسباب، لافتا إلى أن الدائرة لم تجتمع للنظر في الطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب.

وأكد أن جميع القرارات والتعديلات الدستورية التي أجراها النواب منذ التعديل الدستوري السابع مطعون فيها من قبل أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور وآخرين.