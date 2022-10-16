الأرصاد: إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا

توقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا بداية من هذا اليوم الأحد 16/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

وقال المركز في بيان، إن درجات الحرارة ستتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 25 – 29 )مْ ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على الجبل الأخضر ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين( 28 – 32 )مْ .

وأوضح المركز أن السحب ستتكاثر من حين لأخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها سقوط أمطار خفيفة , وتشمل من يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي.