الارصاد: اعتدال في الحرارة وامطار اليـوم وغـداً بهــذه المنـاطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 16/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 25 – 29 )مْ ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين( 28 – 32 )مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تبقي السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها سقوط أمطار خفيفة, وتشمل من يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي.

والله اعلـــــــــــــــم.